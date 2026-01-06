У Києві дівчат 9-14 років безкоштовно вакцинують проти вірусу папіломи людини

У столиці дівчата віком від 9 до 14 років можуть безплатно пройти вакцинацію проти вірусу папіломи людини за кошти міського бюджету в межах програми "Громадське здоров’я". Про це повідомляє Київська міська державна організація, передає УНН.

Столичні Центри первинної меддопомоги забезпечені сучасною вакциною, яка захищає від найнебезпечніших типів ВПЛ - йдеться у дописі.

Вакцинацію проводять безкоштовно в межах міської програми "Громадське здоров’я".

Для щеплення зверніться до педіатра або сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Медики наголошують: вакцинація до початку статевого життя значно знижує ризик розвитку онкозахворювань у майбутньому. Подбайте про здоров’я дітей уже сьогодні – наголошують у КМДА.

Додатково

Вірус папіломи людини — це поширена група вірусів, які передаються переважно під час тісного контакту. Деякі типи ВПЛ можуть призводити до розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки, викликаючи бородавки (доброякісні пухлини)

Вакцинація проти ВПЛ вважається найбільш ефективною до початку статевого життя, оскільки дозволяє сформувати захист від найнебезпечніших типів вірусу.

Нагадаємо

Дев’ятивалентна вакцина проти ВПЛ прибула в Україну та буде розвезена в регіони до кінця грудня. З 1 січня 2026 року розпочнеться обов’язкова вакцинація дівчат 12–13 років за оновленим Календарем профілактичних щеплень.