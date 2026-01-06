$42.420.13
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
11:59 • 14918 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 24234 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 35514 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 54693 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 51601 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 74146 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 138657 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 57127 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 55122 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Києві дівчат 9-14 років безкоштовно вакцинують проти вірусу папіломи людини

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Київська міська державна організація повідомляє про безкоштовну вакцинацію дівчат 9-14 років проти ВПЛ. Процедура доступна в столичних Центрах первинної меддопомоги за кошти міського бюджету.

У столиці дівчата віком від 9 до 14 років можуть безплатно пройти вакцинацію проти вірусу папіломи людини за кошти міського бюджету в межах програми "Громадське здоров’я". Про це повідомляє Київська міська державна організація, передає УНН.

Столичні Центри первинної меддопомоги забезпечені сучасною вакциною, яка захищає від найнебезпечніших типів ВПЛ 

- йдеться у дописі.

Вакцинацію проводять безкоштовно в межах міської програми "Громадське здоров’я".

Для щеплення зверніться до педіатра або сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Медики наголошують: вакцинація до початку статевого життя значно знижує ризик розвитку онкозахворювань у майбутньому. Подбайте про здоров’я дітей уже сьогодні 

– наголошують у КМДА.

Додатково

Вірус папіломи людини — це поширена група вірусів, які передаються переважно під час тісного контакту. Деякі типи ВПЛ можуть призводити до розвитку онкологічних захворювань, зокрема раку шийки матки, викликаючи бородавки (доброякісні пухлини)

Вакцинація проти ВПЛ вважається найбільш ефективною до початку статевого життя, оскільки дозволяє сформувати захист від найнебезпечніших типів вірусу.

Нагадаємо

Дев’ятивалентна вакцина проти ВПЛ прибула в Україну та буде розвезена в регіони до кінця грудня. З 1 січня 2026 року розпочнеться обов’язкова вакцинація дівчат 12–13 років за оновленим Календарем профілактичних щеплень.

Алла Кіосак

КиївЗдоров'я
Карцинома
Київська міська державна адміністрація
Україна
Київ