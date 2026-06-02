В Киеве число жертв российской атаки возросло до 6, ранены 64 человека
Киев • УНН
В Киеве в результате российской атаки погибли 6 человек, еще 64 получили ранения. На местах продолжают работать спасатели и экстренные службы, количество пострадавших может измениться. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
По состоянию на 12:00 медики подтверждают 64 раненых и 6 погибших киевлян. К сожалению, цифры могут быть не окончательными. Искренние соболезнования родным и близким всех, кого россия убила этой ночью
Глава КГВА отметил, что на ряде локаций спасатели и службы еще работают над ликвидацией последствий российской атаки на Киев.
Напомним
2 июня ПВО сбила 40 ракет и 602 дрона во время массированной атаки на Украину. Основной удар пришелся на Киев, зафиксированы попадания в 38 локациях.