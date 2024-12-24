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В Киеве акушера-гинеколога приговорили к 3 годам заключения из-за смерти младенца

В Киеве акушера-гинеколога приговорили к 3 годам заключения из-за смерти младенца

Киев  •  УНН

 • 2618 просмотра

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Акушера-гинеколога частной клиники осудили за неправильную оценку КТГ и несвоевременное проведение кесарева сечения. Из-за медицинской ошибки новорожденный ребенок умер через 55 дней после родов.

Столичный суд признал врача акушера-гинеколога частной клиники виновным в смерти младенца в 2020 году. По данным Киевской городской прокуратуры, ребенок умер из-за последствий не вовремя проведенного кесарева сечения, передает УНН

Ювенальными прокурорами Оболонской окружной прокуратуры г. Киева удалось доказать перед судом вину врача акушер-гинеколога одной из частных клиник города Киева, который во время проведения родов допустил медицинскую ошибку, повлекшую смерть новорожденного ребенка

- говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Как сообщается, трагедия произошла в мае 2020 года. По данным прокуратуры, во время ведения родов 32-летней женщины врач акушер-гинеколог совершил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения.

В результате новорожденный ребенок получил необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней. Выводом комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца

- рассказали в прокуратуре. 

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал, кроме того, в результате выбранной стороной защиты тактики судебное разбирательство дела длилось более 2 лет.

 Оболонским районным судом врач признан виновным и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год. Это максимальный срок, предусмотренный этой статьей, отметили в прокуратуре. 

Кроме того, согласно решению суда частная клиника должна компенсировать  моральный ущерб женщине в размере 1 170 000 гривен.

В прокуратуре также отметили, что судебная практика в такой категории дел в Украине не большая. Доказать вину медицинских работников, допустивших ошибку, сложно из-за отсутствия в украинском законодательстве четкого понятия «врачебная ошибка».

Родила, положила в пакет и завязала: в Харькове осудили женщину за убийство младенца4 дек. 2024, 09:41 • 15055 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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