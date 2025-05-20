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В Киеве активизировались мошенники, подделывающие QR-коды и выманивающие личные данные

Киев • УНН

 • 932 просмотра

В Киеве злоумышленники подменяют QR-коды, чтобы похищать данные банковских карт. Киберполиция призывает быть бдительными и проверять сайты перед вводом данных.

В Киеве активизировались мошенники, подделывающие QR-коды и выманивающие личные данные

В Киеве активизировалась мошенническая схема с подменой QR-кодов в общественных местах. Через подставные ссылки злоумышленники направляют людей на фишинговые сайты, выманивают данные банковских карт под видом предоставления услуг и похищают средства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Управления по противодействию киберпреступлениям в Киеве.

Дополнение

Мошенники подменяют QR-коды на официальных информационных табличках или просто размещают их в общественных местах. Сканируя такие коды, пользователи попадают на поддельные сайты, имитирующие реальные онлайн-сервисы. В результате злоумышленники получают доступ к банковским данным и похищают средства.

Чаще всего такие случаи происходят в местах, где люди активно используют QR-коды для быстрых оплат: во время парковки, оплаты за проезд в общественном транспорте. 

Визуально отличить качественно подделанный код от настоящего очень сложно. Поэтому пользователям советуют всегда проверять адрес сайта перед вводом каких-либо конфиденциальных данных.

Фишинг: что это такое и как не стать жертвой мошенников24.07.24, 12:15 • 159196 просмотров

Эксперты советуют соблюдать следующие правила:

  • сканируйте QR-коды только из надежных источников – избегайте кодов, размещенных на случайных наклейках, листовках или рекламных объявлениях;
    • перед сканированием проверяйте наклейку – обращайте внимание на возможные следы подмены (дополнительный слой, неровные края, другой шрифт);
      • используйте функцию предварительного просмотра ссылки – большинство смартфонов позволяют увидеть URL перед переходом;
        • обращайте внимание на веб-адрес после перехода по QR-коду – даже если сайт выглядит убедительно, любые отличия в домене могут быть признаком мошенничества;
          • проверяйте наличие защищенного соединения (https://) – если сайт не имеет сертификата безопасности, вводить на нем любую информацию опасно;
            • не вводите банковские данные на неизвестных сайтах и без необходимости; 
              • используйте виртуальные или временные карты для онлайн-платежей – это поможет избежать значительных финансовых потерь в случае утечки данных.

                Если обнаружили подозрительный QR-код – сообщите администрации заведения, службе поддержки или правоохранительным органам.

                Напомним

                Полиция разоблачила мошенническую группу, которая под видом помощи детям с инвалидностью обманула граждан более чем на 12 миллионов гривен.

                Лилия Набока

                Лилия Набока

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