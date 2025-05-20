У Києві активізувалися шахраї, які підробляють QR-коди та видурюють особисті дані
Київ • УНН
У Києві зловмисники підмінюють QR-коди, щоб викрадати дані банківських карток. Кіберполіція закликає бути пильними та перевіряти сайти перед введенням даних.
У Києві активізувалася шахрайська схема з підміною QR-кодів у громадських місцях. Через підставні посилання зловмисники спрямовують людей на фішингові сайти, виманюють дані банківських карт під виглядом надання послуг і викрадають кошти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Києві.
Доповнення
Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники отримують доступ до банківських даних і викрадають кошти.
Найчастіше такі випадки трапляються в місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати за проїзд у громадському транспорті.
Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно. Тому користувачам ралять завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.
Фішинг: шо це таке та як не стати жертвою шахраїв 24.07.24, 12:15 • 159196 переглядiв
Експерти ралять дотримуватися наступних правил:
- скануйте QR-коди лише з надійних джерел – уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях;
- перед скануванням перевіряйте наклейку – звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);
- використовуйте функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом;
- звертайте увагу на вебадресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства;
- перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно;
- не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності;
- використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку даних.
Якщо виявили підозрілий QR-код – повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.
Нагадаємо
Поліція викрила шахрайську групу, яка під виглядом допомоги дітям з інвалідністю ошукала громадян на понад 12 мільйонів гривень.