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Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку
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У Києві активізувалися шахраї, які підробляють QR-коди та видурюють особисті дані

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

У Києві зловмисники підмінюють QR-коди, щоб викрадати дані банківських карток. Кіберполіція закликає бути пильними та перевіряти сайти перед введенням даних.

У Києві активізувалися шахраї, які підробляють QR-коди та видурюють особисті дані

У Києві активізувалася шахрайська схема з підміною QR-кодів у громадських місцях. Через підставні посилання зловмисники спрямовують людей на фішингові сайти, виманюють дані банківських карт під виглядом надання послуг і викрадають кошти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам у Києві.

Доповнення

Шахраї підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках або просто розміщують їх у громадських місцях. Скануючи такі коди, користувачі потрапляють на підроблені сайти, що імітують реальні онлайн-сервіси. У результаті зловмисники отримують доступ до банківських даних і викрадають кошти.

Найчастіше такі випадки трапляються в місцях, де люди активно використовують QR-коди для швидких оплат: під час паркування, оплати за проїзд у громадському транспорті. 

Візуально відрізнити якісно підроблений код від справжнього дуже складно. Тому користувачам ралять завжди перевіряти адресу сайту перед введенням будь-яких конфіденційних даних.

Фішинг: шо це таке та як не стати жертвою шахраїв 24.07.24, 12:15 • 159196 переглядiв

Експерти ралять дотримуватися наступних правил:

  • скануйте QR-коди лише з надійних джерел – уникайте кодів, розміщених на випадкових наклейках, листівках або рекламних оголошеннях;
    • перед скануванням перевіряйте наклейку – звертайте увагу на можливі сліди підміни (додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);
      • використовуйте функцію попереднього перегляду посилання – більшість смартфонів дозволяють побачити URL перед переходом;
        • звертайте увагу на вебадресу після переходу за QR-кодом – навіть якщо сайт виглядає переконливо, будь-які відмінності в домені можуть бути ознакою шахрайства;
          • перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно;
            • не вводьте банківські дані на невідомих сайтах та без необхідності; 
              • використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів – це допоможе уникнути значних фінансових втрат у разі витоку даних.

                Якщо виявили підозрілий QR-код – повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи.

                Нагадаємо

                Поліція викрила шахрайську групу, яка під виглядом допомоги дітям з інвалідністю ошукала громадян на понад 12 мільйонів гривень.

                Лілія Набока

                Лілія Набока

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