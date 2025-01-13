В Хорватии подсчитали 100 процентов голосов на выборах президента: победил пророссийский Миланович

В Хорватии после подсчета 100 процентов голосов избирателей во втором туре президентских выборов победил действующий президент Зоран Миланович, известный своей пророссийской политикой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.

Зоран Миланович получил 74,68% голосов.

За его соперника, кандидата от правящего Хорватского демократического союза Драгана Примораца, проголосовали 25,32% избирателей.

Миланович уже прокомментировал свою победу. В Facebook президент написал:

"Хорватия, спасибо! Это замечательный день для меня, и я вижу эту победу как признание моей работы за пять лет и доверие людей ко мне".

Как пишет местный вещатель HRT, Драган Пример после объявления результатов заявил, что "решение было принято гражданами демократически и его следует уважать".

Напомним

В Хорватии 30 декабря 2024 года после подсчета 100% голосов в первом туре президентских выборов победу также одержал глава страны Зоран Миланович.

Как писал Politico, во время своей предвыборной кампании президент Миланович стремился извлечь выгоду из серии скандалов, в результате которых более 30 министров из партии премьер-министра ушли в отставку или были уволены из-за коррупции во время мандата Андрея Пленковича.

Он также упрекнул Пленковича за его проевропейскую позицию, назвав его "мальчиком на побегушках" у главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, и назвал иммиграцию главной проблемой Хорватии.