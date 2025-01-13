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У Хорватії підрахували 100 відсотків голосів на виборах президента: переміг проросійський Міланович

У Хорватії підрахували 100 відсотків голосів на виборах президента: переміг проросійський Міланович

Київ • УНН

 • 21820 перегляди

Зоран Міланович переміг у другому турі президентських виборів у Хорватії, набравши 74,68% голосів. Його опонент від правлячої партії Драган Пріморац отримав 25,32% підтримки виборців.

У Хорватії після підрахунку 100 відсотків голосів виборців у другому турі президентських виборів переміг чинний президент Зоран Міланович, який відомий своєю проросійською політикою. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державної виборчої комісії.

Зоран Міланович отримав 74,68% голосів.

За його суперника, за кандидата від правлячого Хорватського демократичного союзу Драгана Прімораця, проголосували 25,32% виборців.

Міланович вже прокоментував свою перемогу. У Facebook президент написав: 

"Хорватіє, дякую! Це чудовий день для мене, і я бачу цю перемогу як визнання моєї праці за п'ять років та довіру людей до мене". 

Як пише місцевий мовник  HRT  Драган Пріморац після оголошення результатів заявив, що "рішення було прийнято громадянами демократично і його слід поважати". 

Нагадаємо

У Хорватії 30 грудня 2024 року голосів в першому турі президентських виборів після підрахунку 100% перемогу одержав теж глава країни Зоран Міланович.

Як писало Politico, під час своєї передвиборчої кампанії президент Мілановіч прагнув отримати вигоду із серії скандалів, унаслідок яких понад 30 міністрів із партії прем'єр-міністра пішли у відставку або були звільнені через корупцію під час мандата Андрея Пленковича. 

Він також дорікнув Пленковичу за його проєвропейську позицію, назвавши його "хлопчиком на побігеньках" у голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, і назвав імміграцію головною проблемою Хорватії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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