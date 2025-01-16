В Хмельницком на свалке нашли новорожденного ребенка: открыто производство
Киев • УНН
На улице Тернопольской в Хмельницком обнаружили новорожденного ребенка возле мусорных баков. Полиция установила, что 36-летняя местная жительница родила мальчика дома и оставила его на улице.
В Хмельницком оставили новорожденного ребенка на свалке, полицейские установили личность роженицы, сообщили в ГУНП в Хмельницкой области, пишет УНН.
Детали
Вчера, 15 января около 19:50 часов в полицию обратились неравнодушные прохожие и сообщили о том, что по улице Тернопольской рядом мусорных баков обнаружили новорожденного ребенка.
Правоохранители установили личность роженицы.
«Ею оказалась 36-летняя местная жительница, которая родив мальчика дома, замотала ребенка в полотенце и в полиэтиленовом пакете вынесла его на улицу», - отметили в полиции.
«Скорая», как указано, забрала новорожденного в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы. Роженицу тоже госпитализировали.
По данному факту следователи Хмельницкого районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.
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