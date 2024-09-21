В Польше 18-летняя украинка выбросила своего новорожденного ребенка в мусорник

Тело мертвого однодневного ребенка нашли в мусорнике на автобусной остановке в польском городе Бжезины. Уже известно, что 18-летняя украинка родила живого ребенка. Женщину обвинили в детоубийстве, передает УНН со ссылкой на inpoland.

Детали

В понедельник, 16 сентября, пассажир, ожидавший автобус, обнаружил в мусорнике на остановке тело новорожденного ребенка.

По данным окружной прокуратуры Минска-Мазовецкого, молодая украинка родила ребенка в рабочем хостеле между комнатой и ванной. Проведенное вскрытие установило, что ребенок родился живым, на 37-й неделе беременности. После родов у матери произошло кровоизлияние. По дороге в больницу она завернула ребенка в полиэтиленовый пакет и выбросила на помойку.

Кроме матери ребенка, полиция задержала еще трех человек: сестру 18-летней девушки, ее парня и двоюродного брата девушек. Все задержанные в возрасте менее 20 лет. Они препятствовали следствию, а именно смывали следы крови, чистили матрас и отрицали информацию о родах. Правоохранители запретили им выезд из страны.

Женщина утверждает, что не знала о беременности. Судмедэксперты еще не установили, что именно стало причиной смерти новорожденного. Пока не исключают асфиксию, кровотечение или простуду.

Сейчас украинцам предъявлено обвинение в детоубийстве, но после проведения психиатрической экспертизы квалификация деяния может измениться.

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