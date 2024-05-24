Украинец погиб из-за падения из окна 4-го этажа в Польше

В польском городе Калиш 41-летний гражданин Украины погиб, выпав из окна квартиры на четвертом этаже, сообщило wnp.pl, пишет УНН.

Детали

По этому делу задержаны два человека, сообщил РАР в четверг представитель окружной прокуратуры в Оструве-Велькопольском Мацей Мелер.

Инцидент произошел в среду после 20 часов в одном из кварталов на улице Адама Асника в Калише. Спасателям сообщили, что из окна четвертого этажа выпал мужчина. Спасатели пытались реанимировать пострадавшего, но он скончался.

О происшествии сообщено прокуратуру, которая начала расследование. По делу задержаны двое мужчин 37 и 45 лет.

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