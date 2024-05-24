Українець загинув через падіння з вікна 4-го поверху у Польщі
Київ • УНН
41-річний громадянин України загинув, випавши з вікна квартири на четвертому поверсі в Каліші (Польща), а двоє чоловіків у віці 37 і 45 років були затримані у цій справі.
У польському місті Каліш 41-річний громадянин України загинув, випавши з вікна квартири на четвертому поверсі, повідомило wnp.pl, пише УНН.
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У цій справі затримано двох осіб, повідомив РАР у четвер речник окружної прокуратури в Оструві-Велькопольському Мацей Мелер.
Інцидент стався в середу після 20 години в одному з кварталів на вулиці Адама Асника в Каліші. Рятувальникам повідомили, що з вікна четвертого поверху випав чоловік. Рятувальники намагалися реанімувати потерпілого, але він помер.
Про подію повідомлено прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримано двох чоловіків 37 та 45 років.
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