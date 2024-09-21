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У Польщі 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник

У Польщі 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник

Київ • УНН

 • 21522 перегляди

У польському місті Бжезіни знайшли тіло новонародженої дитини в смітнику. 18-річну українку звинуватили у дітовбивстві, вона стверджує, що не знала про вагітність.

Тіло мертвої одноденної дитини знайшли в смітнику на автобусній зупинці у польському місті Бжезіни. Вже відомо, що 18-річна українка народила живу дитину. Жінку звинуватили у дітовбивстві, передає УНН із посиланням на inpoland.

Деталі

У понеділок, 16 вересня, пасажир, що очікував автобус, виявив у смітнику на зупинці тіло новонародженої дитини.

За даними окружної прокуратури Мінська-Мазовецького, молода українка народила дитину у робітничому хостелі між кімнатою та ванною. Проведений розтин встановив, що дитина народилася живою, на 37-му тижні вагітності. Після пологів у матері стався крововилив. Дорогою до лікарні вона загорнула дитину в поліетиленовий пакет і викинула на смітник.

Окрім матері дитини, поліція затримала ще трьох осіб: сестру 18-річної дівчини, її хлопця та двоюрідного брата дівчат. Усі затримані віком менше 20 років. Вони перешкоджали слідству, а саме змивали сліди крові, чистили матрац та заперечували інформацію про пологи. Правоохоронці заборонили їм виїзд з країни.

Жінка стверджує, що не знала про вагітність. Судмедексперти ще не встановили, що саме стало причиною смерті новонародженого. Наразі не виключають асфексію, кровотечу або застуду.

Наразі українці висунули звинувачення у дітовбивстві, але після проведення психіатричної експертизи кваліфікація діяння може змінитися.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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