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У Хмельницькому на смітнику знайшли новонароджену дитину: відкрито провадження

У Хмельницькому на смітнику знайшли новонароджену дитину: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 32390 перегляди

На вулиці Тернопільській у Хмельницькому виявили новонароджену дитину біля сміттєвих баків. Поліція встановила, що 36-річна місцева жителька народила хлопчика вдома та залишила його на вулиці.

У Хмельницькому залишили новонароджену дитину на смітнику, поліцейські встановили особу породіллі, повідомили у ГУНП у Хмельницькій області, пише УНН.

Деталі

Учора, 15 січня близько 19:50 години до поліції звернулися небайдужі перехожі й повідомили про те, що по вулиці Тернопільській поряд сміттєвих баків виявили новонароджену дитину.

Правоохоронці встановили особу породіллі.

"Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю", - зазначили у поліції.

"Швидка", як вказано, забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю теж госпіталізували.

За цим фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

У Польщі 18-річна українка викинула свою новонароджену дитину в смітник21.09.24, 19:45 • 21518 переглядiв

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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