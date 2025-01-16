У Хмельницькому на смітнику знайшли новонароджену дитину: відкрито провадження
Київ • УНН
На вулиці Тернопільській у Хмельницькому виявили новонароджену дитину біля сміттєвих баків. Поліція встановила, що 36-річна місцева жителька народила хлопчика вдома та залишила його на вулиці.
У Хмельницькому залишили новонароджену дитину на смітнику, поліцейські встановили особу породіллі, повідомили у ГУНП у Хмельницькій області, пише УНН.
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Учора, 15 січня близько 19:50 години до поліції звернулися небайдужі перехожі й повідомили про те, що по вулиці Тернопільській поряд сміттєвих баків виявили новонароджену дитину.
Правоохоронці встановили особу породіллі.
"Нею виявилася 36-річна місцева жителька, яка народивши хлопчика вдома, замотала дитину в рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю", - зазначили у поліції.
"Швидка", як вказано, забрала новонародженого до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Породіллю теж госпіталізували.
За цим фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.
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