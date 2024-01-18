В Хмельницкой области ночью силы ПВО обезвредили три вражеских БпЛА

Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

Российские войска совершили атаку беспилотниками на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, в результате чего были поражены жилые районы Херсона и повреждены многоэтажки. Украинские подразделения противовоздушной обороны противостояли атаке, сбив восемь ударных беспилотников в Николаевской области и еще один в Херсонской области.