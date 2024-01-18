В Хмельницкой области ночью силы ПВО обезвредили три вражеских БпЛА
Киев • УНН
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области обезвредили три "шахеда", благодаря чему не был нанесен ущерб гражданскому населению и объектам инфраструктуры.
В Хмельницкой области сегодня ночью силы ПВО обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в области силы ПВО ВСУ обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет
Дополнение
Российские войска ночью направили дроновую атаку на юг Украины, в Николаевской области сбили 8 ударных дронов типа Shahed, в Херсонской - еще один. В Херсоне и области есть попадания.
В Хмельницкой области ночью силы ПВО обезвредили три вражеских БпЛА
Силы противовоздушной обороны в Хмельницкой области обезвредили три "шахеда", благодаря чему не был нанесен ущерб гражданскому населению и объектам инфраструктуры.
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