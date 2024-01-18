На Хмельниччині вночі сили ППО знешкодили три ворожих БпЛА
Київ • УНН
Сили протиповітряної оборони у Хмельницькій області знешкодили три "шахеда", завдяки чому не було завдано шкоди цивільному населенню та об'єктам інфраструктури.
В Хмельницькій області сьогодні вночі сили ППО знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Про це повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрин, пише УНН.
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в області сили ППО ЗСУ знешкодили 3 БпЛА типу "Shahed". Населення не постраждало, на об'єктах інфраструктури руйнувань немає
Доповнення
Російські війська вночі спрямували дронову атаку на південь України, у Миколаївській області збили 8 ударних дронів типу Shahed, у Херсонській - ще один. У Херсоні та області є влучання.