В Хмельницкой области ночью обезвредили "шахед" - ОВА

"То, что сделал Шольц, войдет в историю", - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Кулеба похвалил канцлера Шольца за его действия на саммите ЕС, которые способствовали положительному для Украины голосованию. Шольц попросил премьер-министра Венгрии покинуть зал, что позволило продолжить обсуждение вопроса переговоров о вступлении Украины в ЕС.