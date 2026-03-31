В Хмельницкой области мужчину подозревают в продаже собственного несовершеннолетнего сына для принудительного труда
32-летний мужчина пытался заработать 2 тысячи гривен на принудительном труде ребенка. Его задержали при получении денег и взяли под стражу.
В Хмельницкой области правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого подозревают в передаче своего несовершеннолетнего сына для трудовой эксплуатации. Об этом пишет УНН.
По данным следствия, 32-летний житель Хмельницкого района решил заработать, передав 14-летнего парня для дальнейшей принудительной работы. Свои "услуги" он оценил в 2 тысячи гривен.
Подозреваемый договорился о сделке по телефону с лицом, действовавшим под контролем правоохранителей, и получил часть средств – 500 гривен – на банковскую карту.
Задержание произошло в марте во время получения остальной суммы. Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас полиция Хмельницкой области расследует дело.
