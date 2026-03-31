На Хмельниччині чоловіка підозрюють у продажі власного неповнолітнього сина для примусової праці

У Хмельницькій області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого підозрюють у передачі свого неповнолітнього сина для трудової експлуатації. Про це пише УНН.

За даними слідства, 32-річний мешканець Хмельницького району вирішив заробити, передавши 14-річного хлопця для подальшої примусової роботи. Свої "послуги" він оцінив у 2 тисячі гривень.

Підозрюваний домовився про угоду телефоном із особою, яка діяла під контролем правоохоронців, і отримав частину коштів – 500 гривень – на банківську картку.

Затримання відбулося у березні під час отримання решти суми. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліція Хмельницької області розслідує справу.

