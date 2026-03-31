На Хмельниччині чоловіка підозрюють у продажі власного неповнолітнього сина для примусової праці

$43.800.0450.310.17
В Офісі Генпрокурора підтвердили, що спрямували до Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
Середня зарплата в Україні зросла на 1% за місяць: хто і де заробляє найбільшеPhoto
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Каллас та міністри закордонних справ ЄС прибули до Києва - перші заявиPhotoVideo31 березня, 05:28 • 45614 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 38219 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 40773 перегляди
Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський08:25 • 23195 перегляди
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік09:10 • 22378 перегляди
Чим відрізняється Coca-Cola від Pepsi - склад, рецептура та "секретні" інгредієнти улюблених напоїв Photo11:05 • 16824 перегляди
Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світуPhoto07:42 • 41003 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент30 березня, 15:29 • 112727 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto30 березня, 14:18 • 58709 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 30 березня, 11:40 • 70864 перегляди
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 8246 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 7660 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 38395 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 32899 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 29989 перегляди
На Хмельниччині чоловіка підозрюють у продажі власного неповнолітнього сина для примусової праці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

32-річний чоловік намагався заробити 2 тисячі гривень на примусовій праці дитини. Його затримали під час отримання грошей та взяли під варту.

У Хмельницькій області правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, якого підозрюють у передачі свого неповнолітнього сина для трудової експлуатації. Про це пише УНН.

За даними слідства, 32-річний мешканець Хмельницького району вирішив заробити, передавши 14-річного хлопця для подальшої примусової роботи. Свої "послуги" він оцінив у 2 тисячі гривень.

У Миколаєві батьки хотіли продали новонароджену дитину за 10 тисяч доларів06.01.26, 14:54 • 2721 перегляд

Підозрюваний домовився про угоду телефоном із особою, яка діяла під контролем правоохоронців, і отримав частину коштів – 500 гривень – на банківську картку.

Затримання відбулося у березні під час отримання решти суми. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліція Хмельницької області розслідує справу.

Дитина на мільйон: у Дніпрі суд заарештував матір, яка намагалася продати 2-річного сина25.04.24, 20:26 • 22021 перегляд

Андрій Тимощенков

Кримінал
Банківська картка
Хмельницька область