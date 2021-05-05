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В Херсонской области зафиксировано лишь 24 новых случая COVID-19

В Херсонской области зафиксировано лишь 24 новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10224 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 24 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 975 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 531 ПЦР-исследования, 457 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 672 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 24 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 16 мужчин и 8 женщин. Из них 3 ребенка и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что состояние больных удовлетворительное: “17 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 7 человек”.

Добавляется, что за сутки умерли четыре человека, все имели пневмонию и COVID-19.

Также в области выздоровели 124 человека.

За последние сутки на Херсонщине прививки от COVID-19 получили 160 человек. Из них:
— 82 мужчины;
— 78 женщин.

Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 23609 человек, из которых 9785 — мужчины и 13 824 — женщины.

“Поэтому сейчас в области 31 579 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 25 253 человека побороли недуг;
— 5351 человек инфицирован COVID-19;
— 975 человек умерли”, — говорится в сообщении.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 088 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 916 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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