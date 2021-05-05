В Херсонській області зафіксовано лише 24 нових випадки COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 24 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 975 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
Цитата
“За останню добу проведено 531 ПЛР-дослідження, 457 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 672 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 24 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 16 чоловіків та 8 жінок. З них 3 дитини та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що стан хворих задовільний: “17 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 7 осіб”.
Додається, що за добу померли чотири людини, всі мали пневмонію та COVID-19.
Також в області одужало 124 людини.
За останню добу на Херсонщині щеплення від COVID-19 отримали 160 осіб. З них:
— 82 чоловіки;
— 78 жінок.
Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 23 609 людей, з яких 9 785 — чоловіки і 13 824 — жінки.
“Тож наразі в області 31 579 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 25 253 людини побороли недуг;
— 5351 людина інфікована COVID-19;
— 975 людей померли”, — йдеться у повідомленні.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 088 410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 44 916 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.