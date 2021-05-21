В Херсонской области зафиксировано 152 новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 152 новых лабораторно подтвержден случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1073 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 857 ПЦР-исследований, 569 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1475 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 152 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 63 мужчины и 89 женщин. Из них 14 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “123 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 29 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли два человека.
Также в области есть 299 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 33 887 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 28741 человек поборола недуг;
— 4073 человека инфицированы COVID-19;
— 1073 человека умерли”, — говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 170 398 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 48 899 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.