В Херсонській області зафіксовано 152 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 152 нових лабораторно підтверджений випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1073 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 857 ПЛР-досліджень, 569 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1475 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 152 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 63 чоловіки та 89 жінок. З них 14 дітей та 2 медичних працівники", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: "123 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 29 осіб".
Зазначається, що за добу померли дві особи.
Також в області є 299 одужань.
"Тож наразі в області 33 887 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 28 741 людина поборола недуг;
- 4 073 людини інфіковані COVID-19;
- 1 073 людини померли", - йдеться у повідомленні.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 170 398 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 48 899 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.