В Україні вже 2,17 млн випадків COVID-19, за добу - 5 165
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,17 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 травня, - 5,1 тисячі, що на рівні з попередньою добою. Померло за добу 200 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Деталі
Так, з 2 170 398 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 5 165 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 48 899 людей, з них за добу - 203.
Одужали від хвороби вже 1 916 194 людини, з них за добу - 16 748.
Активних хворих на сьогодні 205 305 осіб, зменшення кількості за добу на 11 786.
Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Дніпропетровська область (489), місто Київ (433), Харківська область (429).
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 17-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".