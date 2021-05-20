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В Украине уже 2,17 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 165

Киев • УНН

 • 18360 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,17 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 мая, - 5,1 тысячи, что на уровне с предыдущими сутками. Умерло за сутки 200 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Украине уже 2,17 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 165

Детали

Так, из 2 170 398 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5165 инфицированных.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 48 899 человек, из них за сутки - 203.

Выздоровели от болезни уже 1 916 194 человека, из них за сутки - 16 748.

Активных больных на сегодня 205 305 человек, уменьшение количества за сутки на 11 786.

Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Днепропетровская область (489), город Киев (433), Харьковская область (429).

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 17-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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