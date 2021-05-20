В Украине уже 2,17 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 165

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,17 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 мая, - 5,1 тысячи, что на уровне с предыдущими сутками. Умерло за сутки 200 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.