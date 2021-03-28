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В Херсонской области зафиксировано 148 новых случаев COVID-19

В Херсонской области зафиксировано 148 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13413 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 148 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 726 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 577 ПЦР-исследований, 300 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 200 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 148 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 89 женщин, 59 мужчин, 10 детей. Среди них 7 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА добавили, что состояние больных удовлетворительное: “114 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 34 человека”.

Отмечается, что за сутки в области умерли четыре человека. Они имели пневмонию и COVID-19.

О количестве выздоровлений за сутки не сообщается.

“Поэтому сейчас в области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 045 человек победили недуг;
— 2266 человек инфицированы COVID-19;
— 726 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 644 063 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 954 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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