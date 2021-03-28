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В Херсонській області зафіксовано 148 нових випадків COVID-19

В Херсонській області зафіксовано 148 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 148 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 726 людей. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 577 ПЛР-досліджень, 300 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 200 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 148 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 89 жінок, 59 чоловіків, 10 дітей. Серед них 7 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА додали, що стан хворих задовільний: “114 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 34 особи”.

Зазначається, що за добу в області померли чотири людини. Мали пневмонію та COVID-19.

Про кількість одужань за добу не повідомляється.

“Тож наразі в області 24 037 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 21 045 людей побороли недуг;
— 2 266 людей інфіковані COVID-19;
— 726 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 644 063 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 31 954 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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