Херсонца задержали за сбыт амфетамина

"В Херсоне сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Днепровского отделения полиции под процессуальным руководством Херсонской городской прокуратуры разоблачили 32-летнего херсонца, который изготавливал амфетамин с помощью лабораторного оборудования", - говорится в сообщении.

Психотропы мужчина сбывал несколькими способами: как с помощью закладок, так и во время личных встреч с потенциальными клиентами. Деньги получал на банковские карточки мгновенными переводами.

По словам начальника Управления противодействия наркопреступности областного главка полиции Андрея Денисьева, преступную деятельность фигурант организовал в гараже, где находилась стационарная лаборатория. Во время обыска у злоумышленника изъято 300 граммов амфетамина, а еще 60 граммов психотропа и пистолет нашли в его автомобиле. Также изъяты мобильные телефоны, упаковочные материалы, электронные весы, лабораторное оборудование и автомобиль. Изъятые наркотики направлены на исследование.

Мужчина проверяется на причастность к угонам автомобилей на территории области. Сейчас он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в Киеве в ходе проведения обысков у 30-летнего уроженца Львова изъято 1800 таблеток и около 400 ампул с содержанием сильнодействующих лекарственных средств "метандиенон" и "нандролон". За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.