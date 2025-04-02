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В Херсоне приостановлено движение электротранспорта из-за повреждения контактной сети

Киев • УНН

 • 15069 просмотра

В Херсоне временно приостановлено движение электротранспорта из-за повреждения контактной сети в результате обстрела. Специалисты работают над устранением последствий, сроки восстановления движения уточняются.

В Херсоне приостановлено движение электротранспорта из-за повреждения контактной сети

В Херсоне временно приостановлено движение электротранспорта из-за повреждения контактной сети, произошедшего в результате недавнего обстрела. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

По информации, специалисты уже работают над устранением последствий атаки, но пока нет точных сроков возобновления движения. Местные органы власти обещают предоставить дополнительную информацию.

Напомним

Ранее Воздушные Силы информировали об обнаружении вражеских угроз в Херсонской области.

В Херсоне часть города осталась без электроэнергии01.04.25, 07:29 • 18150 просмотров

Юлия Котвицкая

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