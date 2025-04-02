У Херсоні призупинено рух електротранспорту через пошкодження контактної мережі

У Херсоні тимчасово призупинено рух електротранспорту через пошкодження контактної мережі, що сталося внаслідок недавнього обстрілу. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

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За інформацією, спеціалісти вже працюють над усуненням наслідків атаки, але наразі немає точних термінів відновлення руху. Місцеві органи влади обіцяють надати додаткову інформацію.

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