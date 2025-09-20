В Херсоне перебои со светом

$41.250.05
04:00 • 16594 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 28054 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 35338 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 30171 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 36853 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49592 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 30288 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40784 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 40076 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 50724 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 11151 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 15685 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 16157 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 15046 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 6558 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 16592 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 34976 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49589 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40782 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 68248 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Виталий Ким
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Киевская область
Днепр
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 36854 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 34980 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 18370 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 21360 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 23925 просмотра
МиГ-31
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-101
БМ-21 «Град»

В Херсоне перебои со светом

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Глава ГВА Шанько сообщил о частичных перебоях со светом в Херсоне. Причины инцидента выясняются.

В Херсоне перебои со светом

В Херсоне зафиксированы частичные перебои с электроснабжением, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.

Частичные перебои со светом в городе. Причины выясняем

- написал глава ГВА Шанько.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под ударом российских войск находились Херсон и 26 населенных пунктов Херсонской области. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 частных дома. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения, сообщил Прокудин.

Юлия Шрамко

Электроэнергия
Херсон