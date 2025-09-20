В Херсоне перебои со светом
Киев • УНН
Глава ГВА Шанько сообщил о частичных перебоях со светом в Херсоне. Причины инцидента выясняются.
В Херсоне зафиксированы частичные перебои с электроснабжением, сообщил в субботу глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько в Telegram, пишет УНН.
Частичные перебои со светом в городе. Причины выясняем
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под ударом российских войск находились Херсон и 26 населенных пунктов Херсонской области. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 частных дома. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения, сообщил Прокудин.