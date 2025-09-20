У Херсоні перебої зі світлом
Київ • УНН
Голова МВА Шанько повідомив про часткові перебої зі світлом у Херсоні. Причини інциденту наразі з'ясовуються.
У Херсоні зафіксовано часткові перебої з електропостачанням, повідомив у суботу голова Херсонської МВА Ярослав Шанько у Telegram, пише УНН.
Часткові перебої зі світлом у місті. Причини з’ясовуємо
Доповнення
За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби під ударом російських військ перебували Херсон та 26 населених пунктів на Херсонщині. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення, повідомив Прокудін.