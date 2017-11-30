В Харькове "скорая" врезалась в троллейбус, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове машина скорой помощи врезалась в троллейбус, двое пострадавших. Об этом на своей странице в Facebook сообщает директор Департамента по вопросам информации и Связей с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко, передает УНН.
"На пр. Григоренко, 29-й микрорайон, около пяти утра в стоявший троллейбус врезалась машина скорой помощи. Пострадавших двое - водитель скорой и фельдшер. Предварительно - состояние у них средней тяжести. Пациента в скорой не было - она ехала без маячков и без сигнала", - сообщил Сидоренко.
Напомним, около Львова, в селе Зимняя Вода грузовая фура слетела с трассы и въехала жилой дом.
Как сообщал УНН, во Львовской области, на трассе Львов-Ивано-Франковск перевернулся грузовик, перевозивший воду.