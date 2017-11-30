В Харькове "скорая" врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

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Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3529 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 11841 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 12810 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87504 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 79332 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91504 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121311 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115823 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146535 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107446 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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В Харькове "скорая" врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

В Харькове "скорая" врезалась в троллейбус, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 12793 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харькове машина скорой помощи врезалась в троллейбус, двое пострадавших. Об этом на своей странице в Facebook сообщает директор Департамента по вопросам информации и Связей с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко, передает УНН.

"На пр. Григоренко, 29-й микрорайон, около пяти утра в стоявший троллейбус врезалась машина скорой помощи. Пострадавших двое - водитель скорой и фельдшер. Предварительно - состояние у них средней тяжести. Пациента в скорой не было - она ​​ехала без маячков и без сигнала", - сообщил Сидоренко.

Напомним, около Львова, в селе Зимняя Вода грузовая фура слетела с трассы и въехала жилой дом.

Как сообщал УНН, во Львовской области, на трассе Львов-Ивано-Франковск перевернулся грузовик, перевозивший воду.

 

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