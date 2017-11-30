В Харкові "швидка" врізалась в тролейбус, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В Харкові машина швидкої допомоги врізалась в тролейбус, двоє постраждалих. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє директор Департаменту з питань інформації та зв'зків з громадськістю міської ради Харківа Юрій Сидоренко, передає УНН.
"На пр. Григоренко, 29-й мікрорайон, близько п'ятої ранку в тролейбус, що стояв врізалася машина швидкої допомоги. Постраждалих двоє - водій швидкої і фельдшер. Попередньо - стан у них середньої тяжкості. Пацієнта в швидкій не було - вона їхала без маячків і без сигналу", - повідомив Сидоренко.
Нагадаємо, біля Львова, в селі Зимна Вода вантажна фура злетіла з траси та в'їхала житловий будинок.
Як повідомляв УНН, у Львівській області, на трасі Львів- Івано-Франківськ перекинулась вантажівка, яка перевозила воду.