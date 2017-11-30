В Харкові "швидка" врізалась в тролейбус, є постраждалі

"На пр. Григоренко, 29-й мікрорайон, близько п'ятої ранку в тролейбус, що стояв врізалася машина швидкої допомоги. Постраждалих двоє - водій швидкої і фельдшер. Попередньо - стан у них середньої тяжкості. Пацієнта в швидкій не було - вона їхала без маячків і без сигналу", - повідомив Сидоренко.

Нагадаємо, біля Львова, в селі Зимна Вода вантажна фура злетіла з траси та в'їхала житловий будинок.

Як повідомляв УНН, у Львівській області, на трасі Львів- Івано-Франківськ перекинулась вантажівка, яка перевозила воду.