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Квалификация украинских экспертов признана международными партнерами - Александр Рувин
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Рада теряет парламентский контроль за правоохранителями - эксперт
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Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
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Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
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"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
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Серый экспорт должен быть уничтожен - член аграрного комитета Рады
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Экспертизы НАБУ по делу против Сольского: куда обращались детективы
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