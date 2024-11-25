В Харькове взрыв, на месте "прилета" пожар - мэр

В Киевском районе Харькова произошел взрыв, на месте попадания возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар", - написал мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях!" - указал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнение

По данным Синегубова, накануне и ночью вражеские удары фиксировали: