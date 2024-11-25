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В Харькове взрыв, на месте "прилета" пожар - мэр

В Харькове взрыв, на месте "прилета" пожар - мэр

Киев  •  УНН

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В Киевском районе Харькова произошел взрыв, на месте попадания возник пожар. Местные власти призывают жителей города и района находиться в укрытиях.

В Киевском районе Харькова произошел взрыв, на месте попадания возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Харькове взрыв. Будьте осторожны! Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар", - написал мэр города Игорь Терехов в понедельник в Telegram.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях!" - указал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Дополнение

По данным Синегубова, накануне и ночью вражеские удары фиксировали:

  • 25 ноября 04:35 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела крыша складского помещения и два автомобиля
  • 19:25 Чугуевская ТГ, с. Клугино-Башкировка. В результате обстрела повреждена стена дома, который уже был ранее поврежден. Без пострадавших.
  • 09:20 Берестинский р-н, с. Липянка. За пределами населенного пункта враг нанес удары БПЛА «Шахед». Без разрушений.
  • 08:40 Лозовской р-н, между населенными пунктами с. Алексеевка и с. Зеленовка. Между населенными пунктами в лесополосе зафиксирован удар БПЛА «Шахед». Без разрушений и пострадавших.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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