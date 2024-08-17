В Харькове водитель в нетрезвом состоянии спровоцировала смертельное ДТП с участием трех автомобилей

В Харькове сегодня, 17 августа, водитель Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погиб водитель одной из машин, две пассажирки получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Харьковской области.

Детали

Как сообщается, авария произошла около 9:00 на улице Маломясницкой.

Правоохранители установили, что во время движения 55-летняя водитель автомобиля «Nissan Rogue», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу где столкнулась с автомобилем «Renault 19 Chamade» под управлением 65-летнего водителя. После столкновения «Nissan» отбросило на свою полосу движения, где автомобиль столкнулся с «Renault Logan» под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Renault 19 Chamade» от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Пассажиры этого автомобиля - 66 и 71-летние женщины, получили многочисленные телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу - рассказали в полиции.

55-летнюю водительницу задержали. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

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