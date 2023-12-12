В Харькове в бассейне утонул шестилетний мальчик, владелице развлекательного комплекса объявили подозрение
Шестилетний мальчик утонул в харьковском бассейне из-за халатности владелицы, которая не обеспечила спасателя возле воды. Владелице бассейна грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Более трёх сотен человек пострадали из-за гололёда в ростове-на-дону, местные власти не распорядились обработать дороги
333 человека, в том числе 71 ребенок, пострадали из-за сильного гололеда в Ростове-на-Дону, школы перешли на дистанционную работу или перенесли занятия.
Украина стремится получить статус ассоциированного наблюдателя в СПК - МИД
Украина подала заявку на получение статуса ассоциированного наблюдателя в СПК, с целью укрепления экономических, социальных и культурных связей на основе общих ценностей ООН.
Украина призывает Латвию продолжить программу реабилитации украинских военных
Заместитель председателя ВР Елена Кондратюк поблагодарила Латвию за помощь в реабилитации украинских солдат и попросила продолжить программу, подчеркнув ее успешность и необходимость психологической помощи детям, пострадавшим от войны. Латвия заверила в продолжении медицинской поддержки, включая передачу Украине автомобилей скорой помощи.
Конгрессу необходимо принять дополнительное финансирование для Украины: Байден на встрече с Зеленским
Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины, чтобы оставить путина без "большого рождественского подарка".
На Киевщине без связи остались жители десяти сел после отключения "Киевстара": : власти налаживают альтернативную связь
Из-за сбоев в работе мобильного оператора "Киевстар" для 3 000 жителей десяти сел Киевской области налаживается альтернативная связь. Власти разворачивают точки доступа к сети, терминалы Starlink и Wi-Fi соединения.
Минобороны Украины и Латвии обсудили создание "коалиции дронов"
Украина и Латвия обсуждают создание коалиции беспилотников, и обе страны готовы сотрудничать над разработкой беспилотников для военного превосходства и защиты солдат. Латвия также поддерживает потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС.
Байден на встрече с Зеленским объявил о предоставлении Украине еще 200 млн долларов помощи
Президент США Джо Байден заявил, что подписал соглашение о предоставлении Украине 200 миллионов долларов помощи.
Украина планирует перезагрузить БЭБ до июля 2024 года - меморандум с МВФ
До июня 2024 года Украина должна принять закон, который усилит Бюро экономической безопасности (БЭБ), повысит его способность бороться с основными экономическими преступлениями и усовершенствует механизмы отбора и трудоустройства его сотрудников.
Планируют завершить работу в течение 13 декабря: в Киевстаре сделали заявление о восстановлении связи
В Киевстаре заявили, что стремятся полностью восстановить услуги фиксированной связи 13 декабря 2023 года и планируют выплатить компенсации пострадавшим абонентам.