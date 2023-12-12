В Харькове в бассейне утонул шестилетний мальчик, владелице развлекательного комплекса объявили подозрение

В Харькове шестилетний мальчик утонул в бассейнов в результате служебной халатности владелицы развлекательного комплекса еще летом. Впрочем, решение по этому делу правоохранители объявили только сейчас. По данным нацполиции, предпринимательнице, которая не организовала спасательный пост в бассейне грозит от 5 до 10 лет за решеткой, передает УНН.

Проведенным досудебным расследованием установлены нарушения со стороны предпринимательницы в виде отсутствия спасательного поста, как это регламентировано "Правилами охраны жизни людей на водных объектах Украины". 12 декабря следователи Харьковского районного управления полиции № 2 заочно сообщили 41-летней женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. - сообщили в нацполиции Харьковской области.

Детали

По данным нацполиции происшествие случилось летом 2021 года на территории развлекательного комплекса в Салтовском районе. Правоохранители установили, что женщина привела в развлекательный комплекс двух своих детей - 6 и 13-летнего мальчиков.

Когда мать со старшим сыном вышли из помещения аквазоны, младший ребенок упал в бассейн и не смог самостоятельно выбраться. Мальчика доставили в больницу, где он скончался.

В соответствии с инкриминируемым статьям владелице бассейна, из-за служебной халатности, грозит от 5 до 10 тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет