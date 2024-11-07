В Харькове такси столкнулось с легковушкой: двое пострадавших
Киев • УНН
На перекрестке Динамовской и Сумской произошло ДТП с участием двух Renault Logan из-за превышения скорости таксистом. Пострадали водитель второго авто и пассажирка такси.
В Харькове произошло ДТП с участием такси, пострадали пассажирка такси и один из водителей, сообщили в ГУНП в Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, 7 ноября на перекрестке улиц Динамовская и Сумская произошло столкновение двух транспортных средств Renault Logan. "36-летний водитель автомобиля такси не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем под управлением 66-летнего мужчины. Ушибы и переломы получили 66-летний мужчина и 51-летняя пассажирка такси", - сообщили в полиции.
Как указано, полиция открыла уголовное производство по факту ДТП, произошедшего в Шевченковском районе Харькова.
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