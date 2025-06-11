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В Харькове снова прилет вражеского дрона - мэр

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В Шевченковском районе Харькова зафиксирован прилет БПЛА типа "молния". Последствия атаки в настоящее время уточняются, об этом сообщил городской голова Терехов.

В Харькове снова прилет вражеского дрона - мэр

В Харькове зафиксирован прилет вражеского дрона типа "Молния", сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Имеем прилет БПЛА типа "молния" в Шевченковском районе. Последствия уточняются

- написал мэр города Терехов.

Ночная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек11.06.25, 09:25 • 640 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Игорь Терехов
Харьков
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