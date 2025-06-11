В Харькове снова прилет вражеского дрона - мэр
Киев • УНН
В Шевченковском районе Харькова зафиксирован прилет БПЛА типа "молния". Последствия атаки в настоящее время уточняются, об этом сообщил городской голова Терехов.
В Харькове зафиксирован прилет вражеского дрона типа "Молния", сообщил в среду мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Имеем прилет БПЛА типа "молния" в Шевченковском районе. Последствия уточняются
Ночная атака рф на Харьков унесла жизни трех человек11.06.25, 09:25 • 640 просмотров