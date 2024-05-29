В Харькове слышен взрыв: что известно

Взрыв слышали в Харькове. Как сообщает Суспільне, вероятно взрыв прогремел за пределами города, передает УНН.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.

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Местные и областные власти информацию о взрыве пока не комментировали.

Ранее в воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлении.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"- добавили в воздушных силах.