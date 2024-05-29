У Харкові чуди вибух: що відомо
Київ • УНН
Як повідомляють ЗМІ, у Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.
Вибух чули у Харкові. Як повідомляє Суспільне, ймовірно вибух пролунав за межами міста, передає УНН.
"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста", - йдеться у повідомленні.
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Місцева та обласна влада інформацію про вибух поки не коментувала.
Раніше у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку.
"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!" - додали у Повітряних силах.