В Харькове зафиксированы взрывы в результате вражеских ударов. Жителей города настойчиво просят оставаться в укрытиях, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.
В Харькове зафиксированы взрывы в результате вражеских ударов. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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Оккупанты наносят новые атаки, поэтому всех жителей города настойчиво просят оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.
По данным городского головы Терехова, в городе были слышны звуки взрывов.
"Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае", - написал Игорь Терехов в соцсетях.
Горожан призывают следить за официальными сообщениями.
Сили ППО працюють по розвідувальному безпілотнику в Харківській області5 августа 2024, 17:38 • 35148 просмотров