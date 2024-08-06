В Харькове зафиксированы взрывы в результате вражеских ударов. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

детали

Оккупанты наносят новые атаки, поэтому всех жителей города настойчиво просят оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

По данным городского головы Терехова, в городе были слышны звуки взрывов.

"Похоже на прилет. Будьте осторожны в любом случае", - написал Игорь Терехов в соцсетях.

Горожан призывают следить за официальными сообщениями.

Сили ППО працюють по розвідувальному безпілотнику в Харківській області