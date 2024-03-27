В Харькове прогремели взрывы, проверяется информация о попаданиях

Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.