В Харькове прогремели взрывы, проверяется информация о попаданиях

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Суд в Молдове отменил запрет для пророссийской партии участвовать в выборах
Конституционный суд Молдовы отменил закон, который запрещал пророссийской партии, связанной с беглым олигархом Иланом Шором, участвовать в выборах. Членам брать партии также разрешено участие в выборах, несмотря на осуждение Шора за мошенничество.
Украина представила инновационные решения по цифровизации стандартов НАТО
Центр инноваций Министерства обороны Украины принял участие в ежегодной конференции НАТО TIDE Sprint 2024 в Дрездене, где представил опыт Украины в разработке экосистемы управления боевым пространством DELTA.
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55-летний мужчина погиб в Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела, который также повредил частные дома, хозяйственные постройки и линию электропередач.
Премьер поручил безотлагательно начать строительство нового водопровода в Николаев
По результатам совещания Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать строительство нового водопровода.
8 тыс. евро за "трансфер" вне пунктов пропуска: микроавтобус с псевдотуристами задержали возле границы с Молдовой
Пограничники задержали водителя микроавтобуса, который пытался незаконно переправить 8 мужчин призывного возраста из разных регионов Украины в Молдову за 8 000 евро за человека, за что ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Вражеская атака на Николаев: известно о 6 раненых, один - в тяжелом состоянии
Шесть человек получили ранения, один из них - серьезные, в результате вражеского ракетного обстрела Николаева, сообщил глава Николаевской областной военной администрации.
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Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.
Неделями сидят без света: враг не может восстановить подачу электроэнергии на ВОТ Донецкой области
Из-за выезда многих энергетиков с временно оккупированных территорий россияне не могут преодолеть разрушения инфраструктуры, вызванные боевыми действиями, из-за чего тысячи людей неделями остаются без электричества.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей прогремела серия взрывов: что известно
В оккупированных городах Бердянск, Мелитополь и Мариуполь Донецкой и Запорожской областей одновременно прогремели взрывы.