Харькову катастрофически не хватает электрической мощности - "Харьковские тепловые сети"

По состоянию на утро среды Харькову катастрофически не хватает электрической мощности. Горожан призывают меньше пользоваться электрическими бойлерами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Харьковские тепловые сети".

Уважаемые жители Харькова! Проверьте краны горячей воды и минимизируйте пользование электрическими бойлерами. Городу катастрофически не хватает электрической мощности - говорится в сообщении КП "Харьковские тепловые сети".

Как отмечается, специалисты сделали все возможное, чтобы максимально быстро вернуть людям горячую воду. В большинстве домов города она есть.

В предприятии сообщили, что до конца среды планируют подключить последние дома Холодногорского, Новобаварского, Шевченковского и Киевского районов.

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По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, интервалы между отключениями электроэнергии в Харькове составляют 4-6 часов.