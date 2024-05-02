В Харькове прогремели два взрыва - СМИ

Жители Харькова сегодня, 2 апреля, слышали звуки двух взрывов. Об этом сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Как сообщается, на севере Харькова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

Позже "Суспільне" сообщило о еще одном взрыве уже в городе.

"В Харькове прогремел повторный взрыв" - говорится в сообщении.

В области объявлена воздушная тревога.

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