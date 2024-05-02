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У Харкові пролунали два вибухи - ЗМІ

У Харкові пролунали два вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 22100 перегляди

Два вибухи сталися в Харкові та його околицях 2 квітня. ПС ЗСУ попередили про пуски керованих бомб тактичною авіацією в цьому регіоні.

Жителі Харкова сьогодні, 2 квітня, чули звуки двох вибухів. Про це повідомляє "Суспільне", пише УНН

Як повідомляється, на півночі Харкова було чутно вибух, ймовірно, за межами міста. 

Пізніше "Суспільне" повідомило про ще один вибух вже у місті. 

"У Харкові пролунав повторний вибух" - йдеться у повідомленні. 

В області оголошена повітряна тривога. 

У Повітряних Силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. 

На Харківщині росіяни вдарили з авіації по 6 населених пунктах, є жертви02.05.24, 09:07 • 84128 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
suspilneСуспільне
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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