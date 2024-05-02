У Харкові пролунали два вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
Два вибухи сталися в Харкові та його околицях 2 квітня. ПС ЗСУ попередили про пуски керованих бомб тактичною авіацією в цьому регіоні.
Жителі Харкова сьогодні, 2 квітня, чули звуки двох вибухів. Про це повідомляє "Суспільне", пише УНН.
Як повідомляється, на півночі Харкова було чутно вибух, ймовірно, за межами міста.
Пізніше "Суспільне" повідомило про ще один вибух вже у місті.
"У Харкові пролунав повторний вибух" - йдеться у повідомленні.
В області оголошена повітряна тривога.
У Повітряних Силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
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