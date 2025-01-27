В Харькове открыли вторую подземную школу для 750 детей - Терехов

В Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. После завершения второй очереди строительства заведение сможет принять до тысячи учеников.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает УНН.

Школа построена по самым высоким стандартам безопасности благодаря поддержке правительства Тайваня и международных партнеров.

Сегодня мы открыли вторую подземную школу в Харькове. Уже сейчас здесь учится 750 детей, а когда завершим вторую очередь строительства, школа примет почти тысячу учеников

Терехов отметил, что часто бывал на строительстве школы и наблюдал за каждым этапом.

По его словам, все продумано до мелочей: классы сделали просторнее, коридоры - шире, а также обустроили инклюзивную и ресурсные комнаты, чтобы обеспечить удобство как для детей, так и для учителей.

Однако он подчеркнул, что самое важное в этом проекте - это создание атмосферы, где дети чувствуют себя защищенными и счастливыми.

Мы продолжаем работать над расширением сети таких безопасных пространств. В подземных школах и метро сейчас учатся более 6 тысяч детей. И каждый наш шаг - это об их безопасности, развитии, образовании. Об их мечтах и будущем, которое мы не имеем права им не дать