В Харькове открыли вторую подземную школу для 750 детей - Терехов
Киев • УНН
В Харькове заработала вторая подземная школа, где уже учится 750 детей. После завершения второй очереди строительства заведение сможет принять до тысячи учеников.
В Харькове открыли вторую подземную школу, где уже учится 750 детей. После завершения второй очереди строительства заведение сможет принять до тысячи учеников.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram, передает УНН.
Школа построена по самым высоким стандартам безопасности благодаря поддержке правительства Тайваня и международных партнеров.
Сегодня мы открыли вторую подземную школу в Харькове. Уже сейчас здесь учится 750 детей, а когда завершим вторую очередь строительства, школа примет почти тысячу учеников
Терехов отметил, что часто бывал на строительстве школы и наблюдал за каждым этапом.
По его словам, все продумано до мелочей: классы сделали просторнее, коридоры - шире, а также обустроили инклюзивную и ресурсные комнаты, чтобы обеспечить удобство как для детей, так и для учителей.
Однако он подчеркнул, что самое важное в этом проекте - это создание атмосферы, где дети чувствуют себя защищенными и счастливыми.
Мы продолжаем работать над расширением сети таких безопасных пространств. В подземных школах и метро сейчас учатся более 6 тысяч детей. И каждый наш шаг - это об их безопасности, развитии, образовании. Об их мечтах и будущем, которое мы не имеем права им не дать
Напомним,
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет «буферную зону» в курской области, чтобы обезопасить Харьков от наступлений российских войск.