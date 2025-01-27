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У Харкові відкрили другу підземну школу для 750 дітей - Терехов

У Харкові відкрили другу підземну школу для 750 дітей - Терехов

Київ • УНН

 • 28982 перегляди

У Харкові запрацювала друга підземна школа, де вже навчається 750 дітей. Після завершення другої черги будівництва заклад зможе прийняти до тисячі учнів.

У Харкові відкрили другу підземну школу, де вже навчається 750 дітей. Після завершення другої черги будівництва заклад зможе прийняти до тисячі учнів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає УНН.

Школу побудовано за найвищими стандартами безпеки завдяки підтримці уряду Тайваню та міжнародних партнерів.

Сьогодні ми відкрили другу підземну школу в Харкові. Вже зараз тут навчається 750 дітей, а коли завершимо другу чергу будівництва, школа прийме майже тисячу учнів

- йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що часто бував на будівництві школи та спостерігав за кожним етапом.

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За його словами, усе продумано до дрібниць: класи зробили просторішими, коридори – ширшими, а також облаштували інклюзивну та ресурсні кімнати, щоб забезпечити зручність як для дітей, так і для вчителів.

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Однак він підкреслив, що найважливіше у цьому проєкті – це створення атмосфери, де діти почуваються захищеними й щасливими.

Ми продовжуємо працювати над розширенням мережі таких безпечних просторів. У підземних школах і метро зараз навчаються понад 6 тисяч дітей. І кожен наш крок - це про їхню безпеку, розвиток, освіту. Про їхні мрії й майбутнє, яке ми не маємо права їм не дати

- поділився мер Харкова.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає "буферну зону" в курській області, щоб убезпечити Харків від наступів російських військ. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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