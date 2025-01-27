У Харкові відкрили другу підземну школу для 750 дітей - Терехов
Київ • УНН
У Харкові запрацювала друга підземна школа, де вже навчається 750 дітей. Після завершення другої черги будівництва заклад зможе прийняти до тисячі учнів.
У Харкові відкрили другу підземну школу, де вже навчається 750 дітей. Після завершення другої черги будівництва заклад зможе прийняти до тисячі учнів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, передає УНН.
Школу побудовано за найвищими стандартами безпеки завдяки підтримці уряду Тайваню та міжнародних партнерів.
Сьогодні ми відкрили другу підземну школу в Харкові. Вже зараз тут навчається 750 дітей, а коли завершимо другу чергу будівництва, школа прийме майже тисячу учнів
Терехов зазначив, що часто бував на будівництві школи та спостерігав за кожним етапом.
За його словами, усе продумано до дрібниць: класи зробили просторішими, коридори – ширшими, а також облаштували інклюзивну та ресурсні кімнати, щоб забезпечити зручність як для дітей, так і для вчителів.
Однак він підкреслив, що найважливіше у цьому проєкті – це створення атмосфери, де діти почуваються захищеними й щасливими.
Ми продовжуємо працювати над розширенням мережі таких безпечних просторів. У підземних школах і метро зараз навчаються понад 6 тисяч дітей. І кожен наш крок - це про їхню безпеку, розвиток, освіту. Про їхні мрії й майбутнє, яке ми не маємо права їм не дати
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