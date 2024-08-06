Звуки взрывов прозвучали в Харькове и Сумах. В Харькове зафиксирован удар по центральному району города, возник пожар. Перед этим в ВС ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Об этом сообщает УНН.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове прогремел взрыв. "Взрыв в Харькове!", - написал он

"Удар по центральному району города. Плотная жилая застройка. Пожар. По разрушениям и жертвам информация уточняется", - добавил мэр Игорь Терехов.

И указал, что обстрел может продолжаться.

В Сумах был слышен еще один взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.