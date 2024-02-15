В Харькове будут судить мать, которая оставила 2,5 летнюю дочь одну дома на три дня

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 19-летней жительницы Харькова, которая оставила на три дня маленькую дочь одну в квартире без еды и воды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Как сообщается, мать оставила свою дочь, которой было два с половиной года, одну в квартире на 12-м этаже в Холодногорском районе Харькова.

Девочка была совсем одна три дня: с 30 августа по 2 сентября 2023 года.

Как стало известно, мать пошла "в гости" к своему любовнику. В это время ее маленькая дочь, которая с рождения имеет проблемы с сердцем, находилась без еды, воды, при наличии свободного доступа к газовой плите и окнам, в антисанитарных и опасных условиях.

"Обвиняемая даже не учла того, что жилые кварталы Харькова постоянно находятся под масштабными обстрелами со стороны вооруженных сил РФ, и ребенок может пострадать", - указали в прокуратуре.

Девочку спасли соседи, которых почти сутки заливали из квартиры матери. Поднявшись, они услышали, как плачет ребенок, и сразу обратились к правоохранителям.

Сейчас девочка в безопасности и проживает с родственниками.

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

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